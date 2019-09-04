Российское агентство запустило интерактивный дневник группы Дятлова

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Перевал Дятлова. Памятник, памятник дятловцам
Проект основан на реальном дневнике дятловцевФото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова

По истории дятловцев запустили мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница». Авторы приурочили его к 60-летней годовщине гибели уральских туристов.

Проект основан на реальном дневнике группы, фотографиях туристов и личных записях, сообщает RT. Создатели проекта отмечают, что каждый сможет пройти по маршруту группы и даже провести собственное расследование гибели группы Дятлова. «Мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной», — рассказала глава видеоагентства Ruptly Динара Токтосунова.

Во время работы над проектом команда посетила место гибели студентов, а также повторила их маршрут. Съемки этих мест попали в проект.

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Трагедия 1959 года на перевале Дятлова до сих пор является предметом споров. Существует более 70 версий гибели студентов. Ранее «URA.RU» сообщало, что появились доказательства, исключающие сход лавин или ураганный ветер в ночь трагедии.

Недавно главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина попросили возобновить следствие по факту гибели группы туристов на перевале Дятлова.

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