На Сахалине определили, кто будет управлять регионом

В Сахалинской области закончились выборы губернатора. По данным подсчетов территориального избиркома, в гонке лидирует врио главы Валерий Лимаренко, набравший 57,4% голосов избирателей.
Помимо самовыдвиженца Лимаренко, в выборах участвовали еще четыре человека: Алексей Корниенко от КПРФ (23,3% голосов), Дмитрий Флеер от ЛДПР (7,4%), Дмитрий Зенкин от партии «Коммунисты России» (5,6%), а также глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин (2,2%).
Лимаренко занял кресло врио губернатора Сахалина 7 декабря прошлого года. Пост стал вакантным еще в сентябре, когда главу области Олега Кожемяко перевели на аналогичную должность в Приморский край. Предшественница Лимаренко Вера Щербина проработала врио губернатора меньше трех месяцев.