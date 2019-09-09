Места в парламенте Севастополя достанутся шести партиям

«Единой России» отдано больше всего голосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

По итогам обработки 98,3% протоколов в Заксобрание Севастополя проходят шесть партий. Об этом сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко.

«Уже можно сказать, что [по партийным спискам] проходят, по предварительным данным, пять партий. В одном из одномандатных округов лидирует представитель шестой партии — „Зеленых“ — Вячеслав Горелов, набирающий 34,79% голосов», — пишет ТАСС со ссылкой на главу избиркома Севастополя.

По партийным спискам лидирует «Единая Россия» (38,4%), КПРФ (18,7%), ЛДПР (18,4%), «Справедливая Россия» (8,8%) и «Партия пенсионеров за социальную справедливость» (6,8%). Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть представители «Коммунистов России» (3,8%). Явка составила 29,05%. В 2014 году голосовать пришли 48,5% избирателей.

Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 избираются по партийным спискам, восемь — по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года.

8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. Состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы 16 глав регионов, в 13 заксобраний, 22 гордум, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований. По итогам дня премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что в стране сохраняется лидерство «Единой России», передает «Национальная служба новостей».