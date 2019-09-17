Екатеринбургская епархия объявила сбор средств для прихода в Верхней Сысерти (Свердловская область), пострадавшего от пожара. Собранные деньги пойдут на строительство нового молельного помещения.
«Сейчас главное — возобновить богослужения. Как будет выглядеть временное строение, пока неизвестно. Может быть, это будет даже простой вагончик, куда пока смогут приходить люди. Первые благотворители уже откликнулись, деньги начали поступать», — рассказала «URA.RU» Анжела Тамбова, пресс-секретарь Екатеринбургской епархии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 15 сентября в Верхней Сысерти сгорел деревянный храм-часовня в честь Преображения Господня, построенный в 2010 году. Это здание было необходимо из-за того, что восстановление разрушенной в советское время каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы 1917 года постройки, которая находится рядом, затягивается из-за большого объема работ. По данным МЧС, пожар в деревянной часовне возник из-за короткого замыкания проводки, его тушили полтора часа.