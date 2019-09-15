В поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области горит храм. Фотографиями и видео с места пожара поделились местные жители в социальных сетях.
На записях видно, что на месте уже работают пожарные и спецтехника. Купол деревянной храма уже рухнул. По сообщениям местных жителей, строение почти полностью. «Почти весь сгорел за 20 минут», — говорится в посте в группе «Подслушано Сысерть» в социальной сети «ВКонтакте».
«На месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Ведется ликвидация открытого горения», —сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Сысерть — родина знаменитого уральского писателя Павла Бажова (1879—1950). Там он провел первые 10 лет своей жизни и учился в Сысертском земском мужском училище.
Обновлено 15.45
Пожар удалось ликвидировать за полтора часа. В момент возгорания в храме находились 6 человек. Им удалось самостоятельно покинуть здание, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Причина пожара устанавливается.