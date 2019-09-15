14 сентября 2019
13 сентября 2019

На родине Бажова горит церковь. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара
Храм почти полностью сгорел за 20 минутФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области горит храм. Фотографиями и видео с места пожара поделились местные жители в социальных сетях.

На записях видно, что на месте уже работают пожарные и спецтехника. Купол деревянной храма уже рухнул. По сообщениям местных жителей, строение почти полностью. «Почти весь сгорел за 20 минут», — говорится в посте в группе «Подслушано Сысерть» в социальной сети «ВКонтакте».

«На месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Ведется ликвидация открытого горения», —сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сысерть — родина знаменитого уральского писателя Павла Бажова (1879—1950). Там он провел первые 10 лет своей жизни и учился в Сысертском земском мужском училище.

Обновлено 15.45

Пожар удалось ликвидировать за полтора часа. В момент возгорания в храме находились 6 человек. Им удалось самостоятельно покинуть здание, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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