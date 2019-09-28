Воры в законе вывезут криминальную кассу из России

Новым пристанищем для воровской кассы станет Турция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию. Инициатором такого решения является вор в законе Гела Гальский (Гела Кардавия), который недавно вышел на свободу.

Гальский, которого называют правой рукой покойного Деда Хасана, 26 сентября был амнистирован в Белоруссии. Несмотря на то, что вору пришлось для амнистии сотрудничать с тюремной администрацией, «его статус считается общепризнанным» в преступном мире, сообщает Life . По данным издания, Гальский в ближайшее время уедет в Турцию — куда уже перебралось внушительное число представителей криминального мира. В частности, соратники вора Лоту Гули. «Есть все предпосылки для того, что так называемый воровской общак — тоже переместится в Турцию», — говорится в расследовании

На данный момент негласным держателем «общака» является вор в законе Олег Медведев по прозвищу Шишкан. Однако в данный момент лидер преступного мира находится в СИЗО.