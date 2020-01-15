«Ростелеком» готов исполнить поручение Путина о бесплатных сайтах

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Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев
Михаил Осеевский выразил готовность обеспечить доступ к социально значимым ресурсам бесплатноФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исключить из платного трафика абонентов социально значимые сайты будет не сложно. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Я думаю, что любой оператор может настроить свои системы таким образом, чтобы по заранее установленному перечню социальных интернет ресурсов этот трафик не включался в тот тариф, который действует у абонента», — цитирует Осеевского ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию предложил сделать доступ к социально значимым интернет-ресурсам бесплатным, напоминают «Невские новости». Глава государства также отметил, что Россия — одна из немногих стран, которая обладает собственными соцсетями, мессенджерами и поисковыми системами, отмечает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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