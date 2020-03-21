Россияне вместо самоизоляции отправились в супермаркеты

Вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, россияне стали чаще посещать аптеки и магазины. Об этом журналистам сообщил генеральный директор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов. По его словам, с 16 по 18 марта количество посетителей увеличилось практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.
«Наибольшей популярностью пользовались противовирусные препараты и средства гигиены», — пишут «
Ранее сообщалось, что Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. 20 марта стало известно о новых 54 случаях заражения коронавирусом в России. На сегодняшний день в стране насчитывается 253 заболевших.
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