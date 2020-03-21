Россияне вместо самоизоляции отправились в супермаркеты

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Ситуация в супермаркете Spar на фоне ажиотажа связанного с эпидемией коронавируса. Челябинск, продуктовые полки, магазин, супермаркет
Ажиотаж в магазинах связан также с изменением курса валют и желанием населения подготовиться к грядущем повышению ценФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции, россияне стали чаще посещать аптеки и магазины. Об этом журналистам сообщил генеральный директор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов. По его словам, с 16 по 18 марта количество посетителей увеличилось практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе.

«Наибольшей популярностью пользовались противовирусные препараты и средства гигиены», — пишут «Ведомости». В магазинах «Азбука вкуса» и «Ашан» с 16 марта число посетителей выросло около 6% по сравнению с прошлой неделей. По мнению генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, рост трафика связан с тем, что людям нечем заняться из-за того, что на этой неделе многих перевели на удаленную работу и на оплачиваемый отпуск. Кроме того, по мнению Бурмистрова, ажиотаж в магазинах связан с изменением курса валют и желанием населения подготовиться к грядущем повышению цен.

Ранее сообщалось, что Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. 20 марта стало известно о новых 54 случаях заражения коронавирусом в России. На сегодняшний день в стране насчитывается 253 заболевших.

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© Служба новостей «URA.RU»
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