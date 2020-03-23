Минстрой планирует изменить правила оплаты услуг ЖКХ

В России изменится система расчета оплаты жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект Минстрой планирует в марте представить в правительстве, а в сентябре — в Госдуме.
«Закон наделит исполнительную власть субъектов РФ правом выбирать „вариативную систему“ оплаты за коммунальные ресурсы по содержанию подъездов, дворов, лифтов и подвалов», — сообщает газета «Известия». При этом систему расчета регионы будут обязаны согласовать с Минстроем.
Новая методика, объясняет издание, позволит региональным властям определять индивидуальный для своей территории порядок расчета затрат на услуги ЖКХ. Уточняется, что нововведение должно снизить в отдельных регионах расходы россиян на коммуналку, параллельно повысив качество услуг.
Эксперты отмечают, что предложение Минстроя выглядит логично, поскольку определять стоимость должны власти субъекта, которые смогут учитывать местную специфику и экономическую ситуацию в регионе.
Документ планируют внести в Госдуму осенью 2020 года. По информации издания, его поддержат все партии.