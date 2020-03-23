22 марта 2020

Минстрой планирует изменить правила оплаты услуг ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Регионы смогут выбрать индивидуальный порядок расчета затрат на услуги ЖКХФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России изменится система расчета оплаты жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект Минстрой планирует в марте представить в правительстве, а в сентябре — в Госдуме.

«Закон наделит исполнительную власть субъектов РФ правом выбирать „вариативную систему“ оплаты за коммунальные ресурсы по содержанию подъездов, дворов, лифтов и подвалов», — сообщает газета «Известия». При этом систему расчета регионы будут обязаны согласовать с Минстроем.

Новая методика, объясняет издание, позволит региональным властям определять индивидуальный для своей территории порядок расчета затрат на услуги ЖКХ. Уточняется, что нововведение должно снизить в отдельных регионах расходы россиян на коммуналку, параллельно повысив качество услуг.

Эксперты отмечают, что предложение Минстроя выглядит логично, поскольку определять стоимость должны власти субъекта, которые смогут учитывать местную специфику и экономическую ситуацию в регионе.

Документ планируют внести в Госдуму осенью 2020 года. По информации издания, его поддержат все партии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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