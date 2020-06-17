В Минкульте дали прогноз, когда кинотеатры возобновят работу

Дату открытия кинотеатров после эпидемии коронавируса определят в ходе консультаций с региональными властями в середине июля. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ после совещания главы ведомства Ольги Любимовой с руководителями российских киносетей.
«Перед нами стоит одна из важнейших задач — вернуть зрителей в кинотеатры. Выслушав позиции российских продюсеров и российских кинодистрибьюторов, отрасль должна определиться со стратегией кинопоказов на ближайшее полугодие и с учетом вашей позиции», — цитирует ТАСС министра культуры.
Гендиректор «Синема Парк» Алексей Васясин добавил, что анонс открытия кинотеатров станет сигналом для рынка, кинопрокатчиков и зрителей, что нужно размораживать репертуар, проводить рекламные компании и возвращаться к полноценной жизни. Управляющий директор «Синема Стар» Карина Агаджанова заверила, что учреждения смогут обеспечить все рекомендации Роспотребнадзора. По прогнозам представителей киносетей, требования по безопасности в кинозалах могут смягчить в октябре, когда обстановка в стране улучшится.
Ранее вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что предприниматели не будут получать штрафы за несоблюдение ранее полученных рекомендаций от Роспотребнадзора. Но в случае выявления очага инфекции компании отправят на карантин, пишет агентство Nation News.
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