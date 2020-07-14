РАНХиГС: россияне начнут покидать большие города из-за COVID

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, москва-сити, охранник, москва, парковщик
В РАНХиГС заявили, что россияне могут начать уезжать из больших городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В долгосрочной перспективе жители больших городов России начнут «сбегать» в маленькие города из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили эксперты РАНХиГС, призвав власти пересмотреть политику стимулирования жилищного строительства.

«Коронавирус — это болезнь городов. Практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития», — объяснили эксперты.

После перевода на удаленную работу граждане сохранили уровень дохода мегаполиса, но переехали в более безопасные маленькие населенные пункты. Так россиянам оказалось легче переждать затяжной экономический кризис и уйти от очагов заражения, говорят в РАНХиГС.

В нынешних условиях уход людей из больших городов может стать долгосрочной тенденцией, сообщили эксперты. Если прогноз сбудется, властям придется изменить политику управления пространственным развитием и стимулирования жилищного строительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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