В Европе заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес задал вопрос Еврокомиссии, планирует ли Европа закупать российскую вакцину от коронавируса. Соответствующий запрос он направил в комиссию.
«Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — цитирует RT Гонсалеса. Также он спросил, будет ли Европа рекомендовать этот препарат для массовой вакцинации.
В ближайшее время в Европу придет сезонная вспышка гриппа. Если не провести массовой вакцинации от коронавируса, есть риск одновременной вспышки двух инфекций, считает депутат. Он напомнил, что появление COVID-19 в Европе совпало с сезоном гриппа. Из-за этого коронавирус мог распространяться незамеченным.
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Ее разработал Центр имени Гамалеи, передает «
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