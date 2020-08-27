27 августа 2020

В Европе заинтересовались российской вакциной от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Европе необходима массовая вакцинация от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес задал вопрос Еврокомиссии, планирует ли Европа закупать российскую вакцину от коронавируса. Соответствующий запрос он направил в комиссию.

«Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — цитирует RT Гонсалеса. Также он спросил, будет ли Европа рекомендовать этот препарат для массовой вакцинации.

В ближайшее время в Европу придет сезонная вспышка гриппа. Если не провести массовой вакцинации от коронавируса, есть риск одновременной вспышки двух инфекций, считает депутат. Он напомнил, что появление COVID-19 в Европе совпало с сезоном гриппа. Из-за этого коронавирус мог распространяться незамеченным.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Ее разработал Центр имени Гамалеи, передает «Федеральное агентство новостей». Вакцина получила название «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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