13 сентября 2020
12 сентября 2020

Избран губернатор Пермского края

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Выборы губернатора. Пермь 2020, махонин дмитрий, выборы 2020
Избирком обработал 100% избирательных бюллетеней Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин победил на выборах главы региона, набрав 75,69% голосов избирателей. Об этом сообщили в краевом избиркоме после обработки 100% бюллетеней.

«На выборах губернатора Пермского края по результатам обработки 100% протоколов побеждает Дмитрий Махонин с 75,69%», — рассказали в крайизбиркоме. Для победы было достаточно набрать 50% и еще один голос.

Махонин участвовал в выборах главы региона как самовыдвиженец. Его конкурентами были Евгений Козлов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ). Политологи заявляли, что победа Махонина является кредитом доверия от жителей Пермского края.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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