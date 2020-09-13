Избран губернатор Пермского края

Избирком обработал 100% избирательных бюллетеней Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин победил на выборах главы региона, набрав 75,69% голосов избирателей. Об этом сообщили в краевом избиркоме после обработки 100% бюллетеней.

«На выборах губернатора Пермского края по результатам обработки 100% протоколов побеждает Дмитрий Махонин с 75,69%», — рассказали в крайизбиркоме. Для победы было достаточно набрать 50% и еще один голос.

Махонин участвовал в выборах главы региона как самовыдвиженец. Его конкурентами были Евгений Козлов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР), Ксения Айтакова (КПРФ). Политологи заявляли, что победа Махонина является кредитом доверия от жителей Пермского края.