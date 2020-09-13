Пермяки выдали кредит доверия губернатору Махонину

Дмитрий Махонин набирает более 76% голосов на выборах губернатора Пермского края (обработано 4/5 бюллетеней) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Уверенная победа Дмитрия Махонина на выборах губернатора Пермского края — это выданный ему кредит доверия от жителей региона, говорят политологи. После обработки 91,27% бюллетеней Махонин получает 76% голосов. Такую поддержку врио удалось получить благодаря его заявлениям о намерении работать в крае минимум два срока, говорят эксперты. Сейчас Махонина ждут три главных проблемы, которые ему придется решить в новом статусе.

Сейчас участковые избирательные комиссии края обработали уже 91,27% бюллетеней, явка составила 36,27%. Самовыдвиженец Дмитрий Махонин набирает 75,94% голосов, Ксения Айтакова от КПРФ — 13,51%, Олег Постников от ЛДПР — 5,54%, Евгений Козлов от «Патриотов России» — 2,36% голосов избирателей. Пермяки устали от частой смены глав региона и во многом именно с этим связана низкая явка в ряде территорий — так люди демонстрируют власти свой протест, говорят политологи.

«Это кредит доверия. Но это кредит доверия, скорее, президенту России Владимиру Путину. Путин плохого не назначит. Хотя частая смена губернаторов является раздражающим фактором для избирателей», — оценил для URA.RU предварительные итоги выборов политолог Евгений Минченко.

Лучшую явку продемонстрировали Кишерть, Коса и Уинск — там она еще за два часа до закрытия участков была более 50% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Так, например, предшественник Махонина Максим Решетников (сейчас — министр экономического развития РФ) в 2017 году набрал более 82% голосов на выборах губернатора Пермского края. При этом явка на тех выборах составила 42,51%, а ближайший конкурент от КПРФ Ирина Филатова набрала лишь 7,49% голосов. «Когда люди голосуют, то они надеются, что губернатор проработает как минимум один полный срок. Когда человек уходит раньше — это снижает цену мандата губернатора», — заявил URA.RU политтехнолог Марат Баширов.

Собеседник URA.RU в краевой администрации говорит, что явка 35-40% для региона — это нормальное явление, в эту кампанию вся работа по обеспечению явки лежала на плечах избиркомов, а предыдущая губернаторская кампания — исключение из правил.

«Тогда организовывали лотереи, разыгрывали билеты в кино. В этот раз никаких лотерей не проводилось. Пермяки пришли голосовать, а не участвовать в розыгрышах», — рассказал источник.

Он утверждает, что территории, где явка по итогу голосования окажется ниже 35%, можно назвать проблемными. «На них избранному губернатору стоит обратить особое внимание», — уточнил собеседник URA.RU в краевых органах власти.

«Нужна грамотная и массированная информационная работа по разъяснению [в этих территориях] того, что он [губернатор] делает. Потому что в любом случае, выборы выборами, но если у тебя через два месяца оказывается рейтинг очень низкий, то это влияет на оценку деятельности всей вертикали власти. И порождает тот самый протест», — заявил URA.RU Баширов.

В Пермском крае на выборах губернатора обработано более 80% бюллетеней Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сейчас практически с уверенностью (данные окончательные не подведены) можно сказать, что явку значительно ниже 35% демонстрируют в первую очередь крупные города: Пермь, Березники, Александровск и Краснокамск. Политтехнолог Олег Борисенко отмечает, что, например, Краснокамск, который по сути является восьмым районом краевой столицы никогда не отличался высокой явкой. Сейчас же ситуацию усугубила еще и пандемия, которая продолжит влиять на жизнь региона и дальше.

«Три вызова, которые стоят перед будущим губернатором, продиктованы экономическим кризисом — вторая волна кризиса ожидается осенью. Во-вторых, падают доходы населения. Тьетье — секвестр бюджета: по всем статьям расходов его придется урезать», — заявил URA.RU Борисенко.

В то же время, некоторые до сих пор не верят в то, что Махонин собирается остаться в Пермском крае надолго.

«Разговоры о том, что Махонин останется надолго в Пермском крае — это миф. В сравнении с другими кандидатами у него намного больше шансов поступить также, как это сделал предыдущий губернатор Максим Решетников. Айтакову и Постникова никакая карьера в Москве на федеральном уровне не ждет, а Махонина могут призвать в любой момент», — говорит политолог Виталий Ковин.

На выборах губернатора Пермского края обошлось без административного ресурса для повышения явки Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский общественник Игорь Аверкиев полагает, что низкая явка в некоторых территориях — это своего рода усталость пермяков. Он утверждает, что губернаторы меняются, но при этом реальных изменений в жизни региона не происходит.

«Возможно, низкая явка именно этим и объясняется. С другой стороны, хотя некоторые мои коллеги и обвиняют Махонина в привлечении административного ресурса, я полагаю, что административный ресурс в ходе этой предвыборной кампании практически не применялся, поэтому явка для Пермского края естественная», — пояснил URA.RU Аверкиев.

«Кампания Махонина была содержательной и полезной для избирателей. Но она абсолютно не скандальная. Журналистам было скучно и это в какой-то части повлияло и на явку», — оценил кампанию Махонина Баширов. Собеседник URA.RU в краевых органах власти отмечает, что

кампания могла бы быть более яркой, если бы до выборов был допущен кандидат от «Справедливой России» Александр Репин. Но он не смог пройти муниципальный фильтр, а все его жалобы на решения избиркома суды двух инстанций не поддержали.

Предсказуемость предвыборной кампании отмечают абсолютно все собеседники URA.RU. Но в данном случае она является синонимом законности и легитимности всего процесса. В краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что к ним и в правоохранительные органы не поступило ни одной существенной жалобы. «До дней голосования не было вообще жалоб, а в дни голосования не поступило ни одной существенной или обоснованной жалобы», — пояснил URA.RU председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Дмитрий Махонин на встрече с другими кандидатами в губернаторы Пермского края после закрытия избирательных участков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Об этом же сказал и сам Махонин на встрече с другими кандидатами в губернаторы после закрытия избирательных участков. «Мы провели эту кампанию очень достойно, с уважением друг к другу. Время непонятных лозунгов и оскорблений прошло. Самое главное для нас — это консолидация, чтобы Пермский край развивался», — заявил Махонин.