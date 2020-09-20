В Курганскую область идут заморозки

В регионе температура воздуха опустится до -3 градусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курганской области с 22 по 24 сентября температура воздуха опустится до -3 градусов. Об этом сообщили представители регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 22—24 сентября местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — указано на сайте синоптиков. Температура может опуститься до -3 градусов.

По прогнозам сервисов Яндекс.Погода и Gismeteo, дневная температура воздуха в Кургане с 22 по 24 сентября не превысит +11 градусов. В эти дни ожидаются дожди, а порывы ветра, согласно Gismeteo, могут достигнуть 18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в третьей декаде сентября в Кургане ожидаются заморозки. Тогда по предварительному прогнозу температура воздуха могла опуститься до -4 градусов.