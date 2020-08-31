В Курган идут первые осенние заморозки

В городе температура воздуха может понизиться до -4 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане после 21 сентября ожидаются заморозки. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн в своем прогнозе на месяц. Это будут первые заморозки в Кургане в сентябре 2020 года.

По прогнозу Винштейна, третья декада сентября в городе будет полностью холодной. «Днем +5…+10°C, ночью -2…+4°C. В отдельные дни заморозки до -4 градусов», — рассказал он.

Количество теплых и холодных дней, по его данным, будет равным. «15 дней с температурой выше нормы и 15 дней с температурой ниже нормы», — добавил синоптик-любитель. Он отметил, что существенные осадки ожидаются во второй половине месяца, но их количество в сентябре не превысит 20 мм, при норме — 42 мм.

В прогнозе Гидрометцентра России указано, что в Курганской области в сентябре среднемесячная температура составит +10 — +12 градусов. Специалисты также считают, что количество осадков за месяц будет меньше нормы. По их данным, норма — 30-39 мм.

Сентябрь в Курганской области начался с аномальной жары. Из-за этого местами в регионе до 3 сентября ожидается высокая пожарная опасность. С 3 сентября в области резко похолодает.