Мэр Екатеринбурга раскрыл, кого поддержит на скандальных выборах

Александр Высокинский обещал не противодействовать единороссам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на то, что авторитетный бизнес, оппонирующий мэру Екатеринбурга, использует «Единую Россию», чтобы расширить свою фракцию в гордуме и более эффективно манипулировать администрацией, глава города поможет партии в ходе довыборов, намеченных на 22 ноября. Об этом мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил на пресс-конференции.

«Мы будем обеспечивать демократический процесс — это наша задача, и мы ее обеспечим. Партии поддержим, руководящую роль „Единой России“ [поддержим]. Поэтому все будем делать в рамках полномочий, которые у нас есть», — сказал градоначальник. Высокинский уточнил, что даже если от ЕР пройдут кандидаты от авторитетного бизнесмена, глава города намерен с ними «разговаривать и убеждать».

Как писало URA.RU, по итогам праймериз «Единая Россия» выдвинула на довыборы бывших эсеров Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район) и Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район). По данным агентства, за их спиной стоит авторитетный бизнесмен, контролирующий большинство депутатов в думе Екатеринбурга. Такая ситуация, по сообщениям инсайдеров, не устраивает Александра Высокинского и его команду. Мэр якобы собирался оказать поддержку альтернативным кандидатам.