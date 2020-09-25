Мэра Екатеринбурга лишают надежды на свободу

Партия «Яблоко» выдвинула кандидатов, выгодных для авторитетного бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское отделение «Яблока» вошло в пул партячеек, которые помогают авторитетному бизнесмену усилить давление на мэрию Екатеринбурга. Сегодня «Яблоко» провело праймериз по определению кандидатов на довыборах в гордуму по двум округам. По итогам голосования, представлять партию будут общественники Дмитрий Трынов и Владислав Постников.

По информации URA.RU, результат им обеспечил депутат гордумы от «Яблока» Константин Киселев. Оба кандидата не будут мешать представителям авторитетного бизнесмена, которые получили право выдвигаться от «Единой России».

Интрига кампании заключается в том, кто возьмет два мандата. Сначала коммерсант, который уже третий год через группу подконтрольных депутатов «тренирует» мэра Александра Высокинского, планировал через дружественную себе «Справедливую Россию» выдвинуть ее активистов Антона Швалева (округ №3, Верх-Исетский район) и Виталия Чачина (округ №9, Ленинский район). Высокинский смог убедить кураторов кампании, что получить мандаты должна «Единая Россия», которая после некоторых пертурбаций потеряла большинство в думе. Тогда бизнесмен вывел Швалева и Чачина из «СР» и повел на праймериз «Единой России».

Одним из кандидатов от «Яблока» стал Владислав Постников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно он начал зачищать кампанию от любых иных кандидатов. От выдвижения своих представителей отказалась ЛДПР, практически сошла с дистанции «Справедливая Россия». Поскольку шантаж мэра в гордуме наблюдает весь город, значительная часть екатеринбургского истеблишмента начала выдвигать своих кандидатов на праймериз «ЕР». Тогда бизнесмен несколько раз изменил правила проведения праймериз и накануне днем добился победы своих протеже. Другие участники праймериз в знак протеста покинули собрание, пообещав проинформировать о произошедшем федеральное руководство «ЕР».

Бизнесмен продолжил выполнение своего плана, и действия «Яблока» похожи на его часть. Сейчас в гордуме партию представляет Константин Киселев, ради прохождения которого в 2018 году все тот же бизнесмен добивался снятия с выборов «Гражданской платформы». Киселев считается консультантом спикера гордумы Игоря Володина, ближайшего приятеля авторитетного бизнесмена.

Сегодня за кандидатов от «Яблока» в Верх-Исетском и Ленинском районах голосовали 38 человек: представители не только «Яблока», но и других оппозиционных платформ. После дебатов за Трынова и Постникова проголосовало подавляющее большинство участников праймериз. Как сообщает источник URA.RU, перед голосованием Киселев провел переговоры с оппозиционными организациями, убедив их поддержать Трынова и Постникова. «Общаясь с самими Трыновым и Постниковым, Киселев ставил им условие: он поддержит их только в том случае, если в ходе кампании они не будут критиковать Чачина и Швалева», — сообщил инсайдер.

Константин Киселев помогает авторитетному бизнесмену расчистить округа от конкурентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сам Киселев заявил URA.RU, что не вел переговоров с выборщиками и кандидатами. «Но уверен, что выиграть [кампанию] можно только на позитиве», — отметил он. В разговоре с корреспондентом Постников заявил, что у него «нет информации» о переговорах Киселева с выборщиками и кандидатами. А член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин назвал информацию о переговорах с Киселева с кандидатами «бредом». «Но я допускаю, что он мог общаться с организациями, выдвигавших выборщиков», — сказал Петлин.

«Ситуация в „Единой России“, которой приходится выдвигать вчерашних критиков пенсионное реформы, а также отказ ЛДПР и „Яблока“ выставлять сильных кандидатов (если информация соответствует действительности) говорят об опасных теневых явлениях в [свердловской] политике», — отметил в разговоре с URA.RU директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Последними партиями, имеющими право на выдвижение своих кандидатов без сбора подписей для регистрации, остаются КПРФ и «Справедливая Россия», внутри которой так же, как и в «ЕР», зреет бунт: выдвижение кандидатов-спарринг-партнеров Швалева и Чачина опасно тем, что через год — на выборах в Госдуму и заксобрание — никто не поверит, что у партии есть потенциал на победу.