В Перми COVID-контактного педагога заставляют работать с детьми

Педагога заставляют выходить на работу несмотря на контакт с больным коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми педагога, который контактировал с больным COVID-19, заставляют выходить на работу и заниматься с детьми. Об этом URA.RU рассказал родственник сотрудницы муниципального учреждения дополнительного образования «Радуга».

«Мария несколько раз звонила руководству, говорила, что ее выход может стать причиной заражения детей. Также за это вроде как предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Но ей говорят, что это неважно и есть какие-то указания „сверху“, надо работать», — рассказал URA.RU родственник Марии Сергей.

Он пояснил, что основным местом работы Марии является Пермский губернский оркестр. Там был выявлен как минимум один подтвержденный случай заболевания COVID-19, и всему коллективу несколько дней назад дали указание уйти на двухнедельный карантин. Собеседник URA.RU в оркестре подтвердил данную информацию.

URA.RU попросило пресс-службу мэрии Перми прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. За прошедшие сутки в регионе выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом, последние две недели наблюдается постоянный рост числа заболевших COVID-19.