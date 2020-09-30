Сегодня, 1 октября — 295-й день с момента выявления коронавируса и 205-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 176 286 (+8 481) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 9827 (+80) человек, выздоровело 9733 (+48) пациента, зафиксировано 358 летальных исходов (279 — непосредственно от COVID-19).
В Пермском крае — очередной рост суточного числа заболевших COVID-19.
Инфекция выявлена в большинстве муниципалитетов региона.
В пермской зоне высадки НЛО выявлен всплеск заражения коронавирусом. За последние полтора месяца в Кишерти, где часто сталкиваются с аномальными явлениями, отмечен самый большой прирост числа заболевших COVID-19 по сравнению с другими территориями края. Там коронавирус подтвердился у 0,26% населения, тогда как в среднем по региону — у 0,11%.
Губернатор Дмитрий Махонин выписан из больницы. Курс стационарного лечения главы региона завершен. Сейчас Махонин продолжает лечение в амбулаторных условиях. В больнице он находился почти две недели, с 17 сентября. У него был подтвержден коронавирус.
Бывший вице-премьер Антон Удальев заразился коронавирусом. Новоизбранный депутат заксобрания Пермского края случайно узнал, что заболел COVID-19. У него внезапно пропало обоняние, он сдал тест на коронавирус, который и показал положительный результат. Болезнь у Удальева протекает в легкой форме, он находится дома.
Зампред правительства края Сергей Никифоров получил предостережение от прокуратуры. Надзорное ведомство полагает, что в регионе развернуто слишком мало коек для больных с коронавирусом и подозрением на него. Сейчас в крае свободно 23,9% коек при норме — более 50%. В связи с этим
Пермские предприятия переводят сотрудников на удаленную работу. Сейчас на дистанционный формат в пермском филиале АО «Уралхим» перевели 50% административного персонала. 70% административного предприятия «Азота» до 30 октября также будут трудиться удаленно. На «Мотовилихнских заводах» только планируют рассмотреть подобный вопрос, а на предприятии «Протон-ПМ» пока не намерены переводить людей на дистанционную работу.
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