В Пермском крае за сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 октября — 295-й день с момента выявления коронавируса и 205-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 176 286 (+8 481) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 9827 (+80) человек, выздоровело 9733 (+48) пациента, зафиксировано 358 летальных исходов (279 — непосредственно от COVID-19).

В Пермском крае — очередной рост суточного числа заболевших COVID-19. Коронавирус за минувший день подтвержден у 80 человек . Коэффициент распространения инфекции — 1,02, а прирост — 0,8%. Большая часть заболевших проходит лечение в больницах (66 человек), еще 14 — амбулаторно в домашних условиях. За сутки зафиксировано два летальных исхода непосредственно от COVID-19.

Инфекция выявлена в большинстве муниципалитетов региона. COVID-19 подтвержден в 23 территориях края. Больше всего инфицированных в Перми — 33 человека. По пять заболевших выявлено в Лысьве, Березниках и Пермском районе. По три — в Барде, Березовке, Кишерти, Добрянке, Гайнах и Пермском районе. В Кудымкаре, Губахе, Октябрьском, Чайковском, Соликамске, Суксуне, Уинском, Чусовом, Юрле, Кочево и Куеде — по одному случаю заражения коронавирусом.

В пермской зоне высадки НЛО выявлен всплеск заражения коронавирусом. За последние полтора месяца в Кишерти, где часто сталкиваются с аномальными явлениями, отмечен самый большой прирост числа заболевших COVID-19 по сравнению с другими территориями края. Там коронавирус подтвердился у 0,26% населения, тогда как в среднем по региону — у 0,11%.

Губернатор Дмитрий Махонин выписан из больницы. Курс стационарного лечения главы региона завершен. Сейчас Махонин продолжает лечение в амбулаторных условиях. В больнице он находился почти две недели, с 17 сентября. У него был подтвержден коронавирус.

Бывший вице-премьер Антон Удальев заразился коронавирусом. Новоизбранный депутат заксобрания Пермского края случайно узнал, что заболел COVID-19. У него внезапно пропало обоняние, он сдал тест на коронавирус, который и показал положительный результат. Болезнь у Удальева протекает в легкой форме, он находится дома.

Зампред правительства края Сергей Никифоров получил предостережение от прокуратуры. Надзорное ведомство полагает, что в регионе развернуто слишком мало коек для больных с коронавирусом и подозрением на него. Сейчас в крае свободно 23,9% коек при норме — более 50%. В связи с этим прокуратура напомнила Никифорову о недопустимости нарушения закона .

Пермские предприятия переводят сотрудников на удаленную работу. Сейчас на дистанционный формат в пермском филиале АО «Уралхим» перевели 50% административного персонала. 70% административного предприятия «Азота» до 30 октября также будут трудиться удаленно. На «Мотовилихнских заводах» только планируют рассмотреть подобный вопрос, а на предприятии «Протон-ПМ» пока не намерены переводить людей на дистанционную работу.