Телефонное мошенничество в колониях давно перешло в ряд оргпреступности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Борьба с телефонным мошенничеством в российских колониях возможна и без выделения дополнительных средств из бюджета. Предложение ФСИН о выделении 3 миллиардов на специальные «глушилки» сотовой связи выглядит неэффективной мерой. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился заместитель председателя Российского общенародного союза Иван Миронов.

«Вся эта инициатива является очередным наглым распилом бюджетных средств», — заявил Миронов. По словам юриста, исправительные учреждения являются подконтрольными территориями, где практически все помещения находятся под видеонаблюдением, поэтому выявить таких мошенников не составляет труда. Кроме того, сотрудники данных учреждений обязаны сами пресекать подобные преступления.

Миронов рассказал, что у организованных групп, которые занимаются телефонным мошенничеством, помимо сотовых телефонов имеются и компьютеры, подключенные к сети, с базами данных клиентов финансовых организаций. Однако инициатива ФСИН их не учитывает.

«Своим предложением к Совбезу РФ уголовно-исправительная система страны распишется в собственном бессилии перед данной проблемой и серьезно подмочит свою репутацию», — добавил знакомый с ситуацией источник URA.RU. По его словам, проблема с телефонным мошенничеством в том числе является следствием попустительства со стороны сотрудников учреждений.

Ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ готовит план по ликвидации на территории исправительных учреждений поддельных банковских колл-центров, состоявших из осужденных. Для этих целей ведомство планирует запросить 3 миллиарда рублей на закупку специального оборудования, способного генерировать помехи связи.