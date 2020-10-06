Алексей Вихарев предложил дождаться встречи с новым министром Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Екатеринбурга вынесли на рассмотрение гордумы вопрос о ликвидации горздрава Екатеринбурга. Как сообщил депутат Алексей Вихарев, при этом многие вопросы о будущем городской медицины после передачи областным властям контроля над ней остаются без пояснений. Предполагалось, что сегодня на них ответит новый министр здравоохранения Андрей Карлов — в ходе информационного часа в гордуме. Но глава минздрава не пришел в силу занятости.

«Горздрав будет ликвидирован. Вместо него будет создан отдел территориального развития. В связи с этими глобальными изменениями, у меня накопилось много тревожных вопросов. Не вызовет ли реорганизация дополнительной нагрузки на врачей? Как отразится реформа на персонале: врачах, медсестрах, водителях скорых? Не потеряют ли медики в зарплатах, не будет ли сокращений и дальнейшей оптимизации?» — написал Вихарев в Facebook.

«Очень жаль, что на комиссии не было представителей минздрава. Далеко не на все вопросы мы получили ответы. Да, чиновники заверили, что есть дорожная карта и планы, которые соблюдаются. Да, проговорили, что штатное расписание и зарплаты медиков останутся как прежде.<…> Но, честно сказать, стало еще тревожней. Решили выносить вопрос на думу и повторно пригласить министра здравоохранения с подробной информацией и нужными ответами», — поделился депутат.

Ожидается, что в ближайшее время депутатам предстоит утвердить новую структуру администрации, в которой не будет горздрава. Реформа медицины должна завершиться к 2021 году.