Денис Демидов возглавляет горздрав Екатеринбурга с 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты думы Екатеринбурга попросят главу свердловского минздрава Андрея Карлова сохранить за Денисом Демидовым полномочия по контролю над городской медициной после того, как горздрав, который он возглавляет, будет ликвидирован. Как сообщил источник URA.RU в представительном органе, это произойдет на встрече Карлова с депутатами, намеченной на 7 октября.

«Депутаты будут просить Карлова, чтобы Демидов так же, как и сейчас, отвечал за городские больницы, когда полномочия по медицине перейдут в область», — сказал источник. Спикер думы Игорь Володин подтвердил URA.RU, что встреча состоится, но отказался делиться ее повесткой. Получить комментарий Дениса Демидова, который также будет присутствовать на мероприятии, на момент публикации не удалось.

Ранее URA.RU писало, что к началу 2021 года полномочия по управлению медицинскими организациями Екатеринбурга будут переданы областным властям. Управление здравоохранения мэрии (горздрав) в его нынешнем виде перестанет существовать и войдет в состав регионального министерства.

Источники агентства сообщали, что Демидов, который руководит горздравом с декабря 2018 года, после ликвидации подразделения мэрии может перейти в команду Андрея Карлова. Однако круг обязанностей, которые будут возложены на чиновника, пока не определен.