В Челябинской области выросло число учеников, заразившихся COVID

Коронавирус побил очередной рекорд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 30 октября, количество школьников, которые заразились коронавирусом, выросло до пяти человек. Накануне их было всего двое. Общее число инфицированных за минувший день составило 158, рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Это новый рекорд с начала сентября. За минувшие сутки умерли семь пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 20 113 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4490 южноуральцев. Умерли семь человек в возрасте от 55 до 86 лет. У трех пациентов COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для других четырех коронавирус стал смертельным», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 44 человека, с начала пандемии — 14 946 жителей области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 октября продлит карантин по коронавирусу до 15 ноября включительно. Власти снова ограничились стандартным сроком — две недели.

«Обсуждался вариант с продлением карантина до конца ноября, но решили снова ограничиться двумя неделями. Это необходимо, прежде всего, для продления больничных листов работающим пенсионерам возраста 65+», — рассказал собеседник URA.RU.