Текслер готовит решение по карантину в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 октября продлит карантин по коронавирусу — до 15 ноября включительно. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.
«Режим повышенной готовности, введенный в регионе в начале пандемии, будет вновь продлен. Срок стандартный — еще две недели. Обсуждался вариант с продлением карантина до конца ноября, но решили снова ограничиться двумя неделями. Это необходимо, прежде всего, для продления больничных листов работающим пенсионерам возраста 65+», — рассказал собеседник URA.RU.
Масочный режим, который стал обязательным после постановления Роспотребнадзора, действует в регионе с мая, и его вводить не требуется. «Работу ресторанов после 23 часов все же пока запрещать не станут, но дано указание усилить проверки таких заведений», — сообщил URA.RU источник.
В пресс-службе Текслера продление карантина не комментируют. «Каждое решение принимается исходя из актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации», — отметили в пресс-службе губернатора.
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