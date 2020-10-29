29 октября 2020
28 октября 2020

Текслер готовит решение по карантину в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима. Челябинск, никитинские ряды, магазин, маска медицинская
В Челябинской области продлевают карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 30 октября продлит карантин по коронавирусу — до 15 ноября включительно. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Режим повышенной готовности, введенный в регионе в начале пандемии, будет вновь продлен. Срок стандартный — еще две недели. Обсуждался вариант с продлением карантина до конца ноября, но решили снова ограничиться двумя неделями. Это необходимо, прежде всего, для продления больничных листов работающим пенсионерам возраста 65+», — рассказал собеседник URA.RU.

Масочный режим, который стал обязательным после постановления Роспотребнадзора, действует в регионе с мая, и его вводить не требуется. «Работу ресторанов после 23 часов все же пока запрещать не станут, но дано указание усилить проверки таких заведений», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе Текслера продление карантина не комментируют. «Каждое решение принимается исходя из актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации», — отметили в пресс-службе губернатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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