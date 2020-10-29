Бывший резидент особой экономической зоны «Титановая долина» (Свердловская область) — ООО «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» — уходит из Свердловской области из-за последствий коронавирусной пандемии и развивающегося экономического кризиса. Финская компания будет реализовывать свой проект в другой экономической зоне — «Алабуга» (Татарстан). Об этом URA.RU сообщили источники в республике.
«Коронавирус стал причиной существенных изменений внутри Huhtamaki. На фоне пандемии и проблем с заказами финский производитель упаковки и одноразовой посуды решил сократить издержки: прошла большая реорганизация, которая коснулась административного блока холдинга. Были пересмотрены все инвестиционные намерения», — уточнил собеседник.
По его словам, о том, что Huhtamaki вместо нового завода на Урале разместит одну линию в уже действующем заводе в «Алабуге» было известно еще в июне: «Это оптимальное решение в кризис — перепрофилировать готовую „площадку“, а не создавать новую с нуля».
Проект «Хухтамаки Фудсервис Алабуга» по производству одноразовых стаканчиков был запущен в ОЭЗ «Алабуга» в 2013 году. Потребителем продукции нового завода стала сеть ресторанов McDonald’s — для нее выпускается более 600 миллионов стаканчиков в год. Однако гигант фастфуда отказался от заказа продукции Huhtamaki в этом году.
Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2018 года «Титановая долина» заключила соглашение с финским концерном Huhtamaki. Компания собиралась выпускать в Верхней Салде экологически чистые упаковки для яиц и держателей для чашек. Запланированный объем инвестиций составлял 848 млн рублей. В пресс-службе «Титановой долины» сообщили, что производитель пищевой упаковки в период пандемии выбрал стратегию оптимизации расходов.
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