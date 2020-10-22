На решение повлияла неблагоприятная экономическая ситуация в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Резидент особой экономической зоны «Титановая долина» (Верхняя Салда, Свердловская область) — ООО «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург» — уходит из Свердловской области. Компания официально уведомила управляющую компанию и региональные власти о своем решении. Об этом сообщили источники URA.RU в администрации свердловского губернатора.

«Хотим поблагодарить вас за содействие, которое вы оказывали в реализации инвестиционного проект ООО „Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург“ на территории Свердловской области. Вынуждены сообщить. Что руководством Huhtamaki было принято решение о переносе проекта в другой регион», — говорится в официальном письме компании.

При этом в «Хухтамаки» уточнили, что на решение повлияла неблагоприятная экономическая ситуация в России и в мире, связанная с последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, «Титановая долина» нарушала сроки выполнения проектных и изыскательских работ и согласование документации. «Запуск нового производства на территории „Титановой долины“ в октябре 2021 года невозможен, что ведет к значительной потере прибыли», — объяснили там.

В пресс-службе «Титановой долины» сообщили, что производитель пищевой упаковки в период пандемии выбрал стратегию оптимизации расходов. «В данный момент сторонами определяется процедура расторжения договора», — уточнили там.

Соглашение с финским концерном Huhtamaki было заключено в декабре 2018 года. Компания собиралась выпускать в Верхней Салде экологически чистые упаковки для яиц и держателей для чашек. Запланированный объем инвестиций составлял 848 млн рублей.