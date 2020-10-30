30 октября 2020

Текслер приехал на место взрыва в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, эвакуация, взрыв, текслер алексей, челябинск, последствия взрыва
Алексей Текслер общается со спасателями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал на место взрыва в центре города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Глава региона общается со спасателями, которые работают на месте происшествия. Позднее он должен выйти пообщаться со СМИ. Ранее пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь сообщил URA.RU, что глава региона выдвигается на место взрыва.

Днем в центре Челябинска произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2. По сообщениям минздрава региона, пострадавших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места происшествия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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