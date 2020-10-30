Алексей Текслер общается со спасателями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал на место взрыва в центре города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Глава региона общается со спасателями, которые работают на месте происшествия. Позднее он должен выйти пообщаться со СМИ. Ранее пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь сообщил URA.RU, что глава региона выдвигается на место взрыва.

Днем в центре Челябинска произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2. По сообщениям минздрава региона, пострадавших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места происшествия.