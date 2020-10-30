Взрыв прогремел в районе ЮУрГУ, сообщают очевидцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

В больнице №2 Челябинска, расположенной в центре города, прогремел взрыв. Об этом говорится в сообщении минздрава Челябинской области.

«В результате возгорания произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска. На месте работают пожарные, МЧС, пострадавших нет», — объяснили в ведомстве. Сейчас врачи оценивают состояние пациентов, которые на момент взрыва были в больнице.

Как пояснили в пресс-службе минздрава, больницу, где лечат пациентов с коронавирусом, полностью эвакуируют. 150 пациентов разместят в здании стадиона имени Елесиной, еще троих переведут в городскую больницу №1, 20 человек — в ОКБ №3.

В ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что уточняют информацию. Все подробности о происшествии там пообещали предоставить позже. В управлении МЧС по региону не ответили на звонок агентства.

14:55 Мы завершаем нашу трансляцию. Больше новостей об инциденте читайте на сайте URA.RU.

14:50 Алексей Текслер ушел осматривать пострадавший от взрыва дом. Следующее заседание оперштаба состоится в 20:00.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

14:37 Кислородная станция на этом месте «существовала исторически», подчеркнул губернатор Текслер. На этой неделе в больнице ее решили расширить. Проверяется версия о том, что причиной взрыва стало нарушение при монтаже оборудования, а нарушения в поставке кислорода — причиной смерти двух людей, которым он был нужен.

14:35 Проверяется информация о том, что двое пациентов скончались в момент взрыва кислородной будки, поделился источник URA.RU в силовых структурах.

14:32 Есть пациенты, которые скончались еще до ЧП. В больнице их смерть не связывают с произошедшим, сообщил губернатор Текслер журналистам.

14:30 Минздрав РФ отказался комментировать информацию об инциденте. «Этот вопрос комментирует Челябинск», — говорится в ответе ведомства журналистам.

14:27 СК по Челябинской области после инцидента возбудил дело о халатности, говорится на сайте ведомства.

14:26 По последним данным оперштаба, все эвакуированные пациенты доставлены на новое место госпитализации живыми. Никто не скончался, всем оказана медицинская помощь. Врачи, которых вызывали на заседание оперштаба, лично рассказали об этом губернатору Текслеру.

14:23 Из спорткомплекса имени Елесиной в больницу увезли последнюю пациентку, состояние которой вызывало опасение.

14:14 Руководитель оперштаба до сих пор не вышел к журналистам, к нему вызвали двух врачей, передает корреспондент URA.RU с места событий.

14:01 Полпред президента в УрФО Николай Цуканов взял инцидент на контроль, говорится на сайте полпредства.

13:56 Минздрав региона опровергает информацию о двух пациентах, погибших во время транспортировки.

13:48 Оперштаб при губернаторе проверяет информацию о двух пациентах клиники, погибших при транспортировке в другие госпитали, сообщает журналист URA.RU.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

13:43 На данный момент перераспределены по госпитальным базам 158 пациентов, сообщили в минздраве региона.

13:40 Заседание оперштаба окончено. Все остатки пострадавшего при взрыве оборудования изъяли следователи, передает корреспондент URA.RU. Еще одно заседание штаба пройдет в 20:00, до этого времени глава региона будет ждать отчетов с места событий.

13:39 В Челябинском городском округе объявлен режим ЧС, сообщил глава региона Алексей Текслер.

13:35 Алексей Текслер дал поручение проверить все кислородное оборудование в ковидных госпиталях региона. Также он обязал обеспечить сохранность вещей жильцов эвакуированного дома.

13:33 Жильцов пострадавшего от взрыва дома расселят в жилом фонде ЮУрГУ, сообщил вице-мэр Челябинска Александр Астахов.

13:32 Губернатор Текслер временно прервал совещание оперштаба — он позвонил одному из федеральных министров.

13:25 Как сообщил инсайдер URA.RU среди высокопоставленных чиновников, сообщения о разгерметизации кислородной будки поступили еще утром, через некоторое время после прибытия ремонтной бригады прогремел взрыв. «Загорелся один из балконов общежития, но пожар быстро потушили. Возможно, будет дополнительная проверка», — уточнил он.

13:21 По предварительным данным, при транспортировке скончались два тяжелых пациента, которым был необходим кислород, сообщил URA.RU прокурор области Виталий Лопин. Информация проверяется.

13:14 По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина началась проверка причин взрыва в больнице.

13:10 На площадке стадиона имени Елесиной Алексей Текслер проводит экстренное заседание оперштаба, сообщает корреспондент URA.RU.

13:02 Наталья Горлова доложила губернатору Текслеру, что эвакуацию пациентов провели за 15 минут. Ходячих больных транспортируют на автобусах, остальных — на машинах скорой помощи. Ковидный госпиталь в горбольнице №1 должен был открыться 1 ноября, но из-за инцидента его запустят раньше, подчеркнула глава управления здравоохранения администрации Челябинска.

12:54 Также на месте инцидента работают прокурор Челябинской области Виталий Лопин и прокурор Центрального района Челябинска Виктор Зеленкин, передает журналист агентства.

12:54 Корреспондент URA.RU пообщался с врачами поликлиники, где взорвалась кислородная будка. Они признались, что в момент взрыва успели испугаться, но сразу начали эвакуацию.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

12:53 По одной из версий, которые прорабатывает МЧС, причиной взрыва стало нарушение при проведении технических работ с кислородной будкой.

12:52 Кислородная будка, которая взорвалась, в последние дни расходовала слишком много кислорода, сообщает инсайдер URA.RU из числа сотрудников поликлиники. «Не так давно ее модернизировали, но было видно, что с ней что-то не так. Было понятно, что она может взорваться», — уточнил он.

12:45 Эвакуация окончена, 102 пациентов везут в другие ковидные госпитали, передает журналист URA.RU. Пострадавших из-за взрыва нет, в клинике были резервные запасы кислорода.

12:38 Алексей Текслер приехал на место взрыва. Также там работают глава управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова, экс-министр здравоохранения региона Сергей Приколотин, который сейчас руководит региональным медцентром спасения.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

12:37 На месте работают сотрудники МВД, передает сотрудник агентства. Все подъезды со стороны улицы Ленина оцеплены, пропускают только машины скорой помощи.

12:33 Пожар в поликлинике, где произошел взрыв, локализован, передает с места событий корреспондент URA.RU.

12:27 На место едет губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщил URA.RU его пресс-секретарь Сергей Зюсь.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

12:22 У студенческого общежития ЮУрГУ, расположенного рядом с больницей, где прогремел взрыв, выбиты стекла, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Также воспламенилось несколько деревьев, людей эвакуируют и из больницы, и из общежития», — поделился он.

12:20 На место приехала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, которая будет курировать эвакуацию.