В Курганской области резко выросли цены на крупы и сахар

В Курганской области за год на 36% выросли цены на сахар и на 28% — на крупы и бобовые. Данная информация была размещена 12 ноября на сайте Свердловскстата.
По данным аналитиков, в регионе в октябре 2020 года цены на сахар, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 35,67%. Стоимость круп и бобовых за тот же период выросла на 28,42%. Более чем на 10% подорожали подсолнечное масло (рост на 14,36%) и плодоовощная продукция (рост на 13,04%).
«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц в среднем по области в конце октября 2020 года составила 4144,83 рубля и по сравнению с сентябрем 2020 года снизилась на 0,4%», — отметили аналитики. Они добавили, что по сравнению с декабрем 2019 стоимость такого набора выросла на 6,4%.
В октябре сахар в Курганской области дорожал три недели подряд. Ранее URA.RU сообщало, что меньше чем за год яблоки в регионе подорожали на 41%.
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