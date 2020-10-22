В Кургане третью неделю дорожает сахар

В Кургане сахар подорожал почти на 6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области служба статистики третью неделю фиксирует повышение цены на сахар-песок. С 12 по 19 октября он подорожал почти на 6%. Информация размещена на сайте Свердловскстата.

Так, килограмм сахара стоит в среднем по региону 48,4 рубля. Изменение за неделю к цене 12 октября составило +5,5%. Аналогичное повышение цены замечено также на свежие помидоры. За килограмм томатов курганцы отдавали в среднем 87 рублей.

Чуть в меньшем размере отмечено повышение цены на сосиски и сардельки. За неделю их стоимость увеличилась на 3% и составила 340 рублей за килограмм. На 2,4% за неделю подорожало масло подсолнечное (107 рулей за литр). 1,6% в цене прибавил десяток яиц (57 рублей).

Снижение цены зафиксировано на яблоки (-8% — 102 рубля за кг), на картофель (-5% — 20,8 рублей за кг), лук (-3% — 23,5 рублей за кг). Чуть меньше (-2%) подешевели детское питание (342 рубля за кг), морковь (34,3 рубля за кг) и пшено (74,3 рубля за кг).

Ранее агентство писало, что в Кургане вторую неделю подряд дорожают сахар и яйца. Неделей ранее цена на эти продукты увеличилась на 3%. Также наблюдался рост цен на мясные детские консервы.