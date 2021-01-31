В ключевых департаментах ЯНАО готовятся кадровые перестановки

Конкурсы проводят сразу три департамента Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Сразу в трех ключевых департаментах ЯНАО планируются кадровые перестановки, сообщил URA.RU источник, близкий к властным структурам округа. Слова собеседника агентства подтверждают документы о проведении конкурсов в департаментах жилищного надзора, экономики и государственного заказа.

«В трех департаментах сейчас объявлен конкурс на включение чиновников в кадровый резерв на ряд руководящих позиций, — сообщил информированный источник. — В депжилнадзора, депэкономики и депгосзаказа ищут специалистов на должности руководителей отделов и их заместителей, что может указывать на грядущие перестановки». Структуры, по словам собеседника, ищут кандидатов на должности начальников отделов и их заместителей.

Из документов, опубликованных на сайте правительства ЯНАО, следует, что департаменты проводят конкурсы по формированию кадрового резерва на должности начальников отделов и главных специалистов. Если в депэкономики и депжилнадзора уже определили допущенных до конкурса, то депгосзаказа пока лишь опубликовал требования к претендентам.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили: объявления о конкурсах не стоит расценивать как прогноз на перемены, это обычная практика кадровой работы. «Кадровые решения принимаются в каждом случае индивидуально, претенденты из резерва приглашаются на должности по мере возникновения такой потребности», — прокомментировали ситуацию представители окружных властей.

Ранее сообщалось о назначении на должность замглавы департамента экономики ЯНАО Александра Некрасова. Чиновник будет работать над новой стратегией социально-экономического развития Ямала.