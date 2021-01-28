Проблемный департамент ЯНАО доверили чиновнику из Екатеринбурга

Заместителем главы департамента экономики ЯНАО назначен Александр Некрасов, бывший чиновник министерства экономики Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ямальского правительства.
«Некрасов назначен заместителем директора департамента — начальником управления стратегического планирования департамента экономики ЯНАО», — сказали в окружном правительстве. Отмечается, что чиновник работает в ведомстве с минувшего понедельника. В должности замглавы Некрасов будет работать над новой стратегией социально-экономического развития Ямала.
Некрасову 33 года, он родился в Екатеринбурге, окончил УрГУ имени Горького (сейчас — УрФУ). Работал научным сотрудником Российской академии наук, затем устроился в министерство экономики Свердловской области. В 2020 году молодой служащий победил в кадровом конкурсе «Лидеры России» по направлению «Наука».
В середине декабря в депэкономики ЯНАО сменился первый замглавы. Им стал Валерий Миронов, ранее работавший в структуре ведомства. Кроме того, в ближайшее время департамент ждут масштабные кадровые изменения. Депэкономики считается одним из самых проблемных департаментов ЯНАО, поскольку страдает от дефицита кадров.
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