Проблемный департамент ЯНАО доверили чиновнику из Екатеринбурга

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В департамент экономики Ямала устроился новый замглавы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместителем главы департамента экономики ЯНАО назначен Александр Некрасов, бывший чиновник министерства экономики Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ямальского правительства.

«Некрасов назначен заместителем директора департамента — начальником управления стратегического планирования департамента экономики ЯНАО», — сказали в окружном правительстве. Отмечается, что чиновник работает в ведомстве с минувшего понедельника. В должности замглавы Некрасов будет работать над новой стратегией социально-экономического развития Ямала.

Некрасову 33 года, он родился в Екатеринбурге, окончил УрГУ имени Горького (сейчас — УрФУ). Работал научным сотрудником Российской академии наук, затем устроился в министерство экономики Свердловской области. В 2020 году молодой служащий победил в кадровом конкурсе «Лидеры России» по направлению «Наука».

В середине декабря в депэкономики ЯНАО сменился первый замглавы. Им стал Валерий Миронов, ранее работавший в структуре ведомства. Кроме того, в ближайшее время департамент ждут масштабные кадровые изменения. Депэкономики считается одним из самых проблемных департаментов ЯНАО, поскольку страдает от дефицита кадров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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