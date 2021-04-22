Тюменский чиновник УФСИН арестован за взяточничество Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Следственный комитет арестовал начальника тюменского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН по делу о взяточничестве. Об этом сказано на сайте СК оп Тюменской области.

Ранее стало известно, что один из глав тюменского УФСИН Максим Масленников заключен под стражу. По данным URA.RU он пробудет в СИЗО до 21 июня.

«Он обвиняется в пяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере)», — сказано на сайте СК по региону. Следствие считает, что с марта по сентябрь 2018 года обвиняемый получил деньги за то, что не стал контролировать соблюдение ограничений лицом, которое находилось под домашним арестом.

Оперативники обыскали дом обвиняемого. Оттуда изъяли документы, которые подтверждают его причастность к преступлению. Расследование дела продолжается, подчеркнули в тюменском СК.