В Тюмени арестовали одного из начальников регионального УФСИН

Начальник тюменского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» арестован на 2 месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник тюменского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» регионального УФСИН на 2 месяца заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда Тюмени. По данным источника URA.RU, близкого к правоохранительным структурам, речь идет о Максиме Масленникове.

«Ленинский районный суд г. Тюмени сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть, по 21 июня 2021 года в отношении начальника Тюменского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения „Уголовно-исполнительная инспекция“ УФСИН по Тюменской области», — сообщила пресс-служба Ленинского суда.

Там отметили, что, исходя материалов уголовного дела, обвиняемый, используя служебное положение, получал незаконное вознаграждение за бездействие при контроле за лицами, которые находятся под домашним арестом. Подробности преступлений не раскрываются.

Источник URA.RU в правоохранительных структурах сообщил, что речь идет об аресте начальника «Уголовно-исполнительной инспекции» Максиме Масленникове. «Он действительно задержан, и с ним работают следователи из Следственного комитета», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе УФСИН по Тюменской области URA.RU посоветовали обратиться за комментариями в Ленинский суд и региональное управление Следственного комитета. На звонки журналистов там никто не ответил: в ведомства направлены письменные запросы.