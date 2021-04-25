Бывший командир ополчения: Россия может признать ДНР и ЛНР. Условие

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Армия РФ может прийти на Донбасс, если это сделают США, считает Александр Ходаковский Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса при появлении на территории Украины военных баз США. С таким прогнозом выступил бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

«Если Украина с американцами договорится о размещении военных баз, то Россия зеркально признает нашу территорию (ДНР — прим. ред.) и разместит здесь свои военные базы», — заявил Ходаковский порталу «Новороссия». По мнению военного, такой вариант развития событий может воплотиться.

Ранее США выражали готовность обсуждать с Москвой ситуацию на Донбассе. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков проводил переговоры на эту тему с американскими коллегами. В Киеве, в свою очередь, высказывались за мирное решение конфликта — вице-премьер Украины Алексей Резников уверял, что у руководства страны нет планов по возращению контроля над Донбассом с использованием силы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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