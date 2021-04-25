Россия признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса при появлении на территории Украины военных баз США. С таким прогнозом выступил бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский.
«Если Украина с американцами договорится о размещении военных баз, то Россия зеркально признает нашу территорию (ДНР — прим. ред.) и разместит здесь свои военные базы», — заявил Ходаковский порталу «Новороссия». По мнению военного, такой вариант развития событий может воплотиться.
Ранее США выражали готовность обсуждать с Москвой ситуацию на Донбассе. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков проводил переговоры на эту тему с американскими коллегами. В Киеве, в свою очередь, высказывались за мирное решение конфликта — вице-премьер Украины Алексей Резников уверял, что у руководства страны нет планов по возращению контроля над Донбассом с использованием силы.
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