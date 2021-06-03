Иммунологи назвали больных, которые умрут без прививки от COVID

Коронавирус опасен для людей, принимающих препараты для подавления иммунитета Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Пациентам, проходящим иммуносупрессивную терапию (подавление иммунитета), необходимо одними из первых пройти вакцинацию от коронавируса. Заражение COVID будет проходить для них в тяжелой форме и может закончиться смертью. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Когда цикл приема препаратов (иммунодепрессантов — прим. URA.RU) закончился, человек находится под наблюдением, ему надо сделать прививку от коронавируса, потому что если он тяжело заболеет, то ухудшится общее состояние организма», — подчеркнул Болибок. Врач добавил, что коронавирусом особенно опасно болеть тем, кто пережил трансплантацию. «Им вообще опасно коронавирусом болеть. Переболеют очень тяжело и погибнут», — отметил Болибок.

Он подчеркнул, что таким людям желательно делать прививку на основе инактивированной вакцины, когда вирус убивают при помощи химических реагентов. «У нас „убитая“ вакцина только „Ковивак“, чумаковская. „ЭпивакКорона“ — пептидная. Пациентам с иммуносупрессией пептидную вакцину тоже можно ставить, но этот вопрос нуждается в изучении», — добавил он.

В беседе с URA.RU иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, доктор наук, профессор Михаил Костинов подтвердил необходимость вакцинации больных, проходящих иммуносупрессивную терапию, и подчеркнул, что без прохождения вакцинации от коронавируса пациентов даже не принимают на операцию по трансплантации. «На трансплантацию не берут без вакцины от COVID. Ведь, проходя трансплантацию, вдруг пациент заразится? И какой итог будет? Летальный. Поэтому вакцинируют, чтобы защитить их», — отметил он.