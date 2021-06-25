Бизнес хочет ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян

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Профсоюзы призвали расширить обязательную вакцинацию на все регионы РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Все работающее население России в обязательном порядке следует вакцинировать от коронавируса. С соответствующим предложением выступили представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Федерации независимых профсоюзов РФ.

«РСПП и ФНПР обращаются с призывом к правительству Российской Федерации принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении URA.RU. Кроме того, представители организации призвали россиян самим поспособствовать увеличению темпов проходящей в стране прививочной кампании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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