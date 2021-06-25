Бизнес хочет ввести обязательную вакцинацию всех взрослых россиян

Профсоюзы призвали расширить обязательную вакцинацию на все регионы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все работающее население России в обязательном порядке следует вакцинировать от коронавируса. С соответствующим предложением выступили представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Федерации независимых профсоюзов РФ.

«РСПП и ФНПР обращаются с призывом к правительству Российской Федерации принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении URA.RU. Кроме того, представители организации призвали россиян самим поспособствовать увеличению темпов проходящей в стране прививочной кампании.