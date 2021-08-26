Владимир Путин на три дня улетит из Москвы

Президент РФ Владимир Путин проведет три дня на Дальнем Востоке (1-3 сентября) для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и других мероприятиях. Поездка главы государства начнется в День знаний, когда он посетит всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке и пообщается со школьниками, ответил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой.
Восточный экономическом форум будет проходит с 2 по 4 сентября. 3 числа у Владимира Путина запланирована встреча с модераторами и спикерами сессий ВЭФ, на которой они расскажут о ключевых проблемах в различных отраслях, поднятых во время дискуссий. Таким образом, глава государства получит «полную картину вопросов» перед пленарной сессией, которая ожидается в тот же день, отметил Песков.
«В пленарке президент примет участие очно. Это будет смешанный формат. Президент будет присутствовать очно, но будет элемент связанный с видеоконференцией», — сообщил представитель Кремля.
Также в один из дней поездки президент традиционно проведет совещание по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. «Будут и другие мероприятия, которые сейчас прорабатываются», — ответил URA.RU пресс-секретарь главы государства.
Подписывайтесь на URA.RU в