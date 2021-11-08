Аборигены обвинили нефтяников ХМАО в поддержке браконьеров

Местные жалуются, что нефтяники охотятся на родовых угодьях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители ХМАО из числа коренных малочисленных народов (ханты) обвиняют руководство «Нижнесортымскнефть» — подразделения ПАО «Сургутнефтегаз» — в пособничестве браконьерам. Об этом URA.RU рассказал председатель лянторского отделения организации «Спасение Югры» Ефим Тайбин.

«Жители угодий жалуются на то, что руководство „Нижнесортымскнефть“ охотятся и рыбачат на закрытых территориях угодий, а также пропускают своих знакомых, которые по факту занимаются браконьерством», — рассказывает Тайбин.

Аборигены считают, что к выдаче разрешений на охоту и рыбалку на территории родовых угодий ханты, могут быть причастны руководитель службы безопасности НГДУ «Нижнесортымскнефть» Андрей Петриченко и начальник управления Сергей Слюсаренко. Местные, по словам Тайбина, заявляют о том, что регулярно видят, как неизвестные автомобили въезжают на закрытую для охоты территорию. В пресс-службе компании «Сургутнефтегаз» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но пообещали, что разберутся в ситуации и предоставят комментарий позже.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские аборигены обвиняют нефтяников в крепостном праве. Аборигены уверяли, что из-за нефтяников потеряли возможность передвигаться между своими родовыми угодьями.