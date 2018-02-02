16:20 02 февраля 2018 0

Аборигены не могут свободно передвигаться по ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС) жалуются на жесткие притеснения со стороны сотрудников компании «Сургутнефтегаз». Аборигены уверяют, что из-за нефтяников потеряли возможность передвигаться между своими родовыми угодьями.

Манси в последнее время не могут проехать через контрольно-пропускные пункты на частных дорогах «Сургутнефтегаза». А это единственные пути сообщения между родовыми угодьями. В КМНС это уже назвали новым крепостным правом. «Досмотр был всегда, но сейчас начинается тотальный беспредел. Нас заставляют унижаться. Люди сутками ждут возле КПП, чтобы проехать по дороге. Ничего конкретно не говорят», — рассказывает Клим Кантеров.

По словам другого аборигена Анатолия Вандымова, сотрудники службы безопасности не стесняются и применять физическую силу. «Буквально три-четыре дня назад одного толкнули и ударили, когда он хотел проехать через КПП. Всех обыскивают, машины досматривают, спиртное разбивают. Какой-то список придумали, а как в него попасть — непонятно. Говорят еще, даже если будешь в списке, а семья нет, то жену и детей высадим и на дороге оставим», — рассказывает Вандымов.

Представители КМНС уверяют — многим приходится сутками ночевать в машинах возле КПП, пока нефтяники согласятся их пропустить, а никакие доводы на службу безопасности не действуют. Ханты даже записали переговоры с представителем «Сургутнефтегаза», а также рассказ одного из пострадавших — записи опубликовали в Сети.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались комментировать ситуацию без официального запроса. На момент публикации материала ответ от компании наша редакция не получила. По версии источника в нефтяной компании, на предприятии повысили уровень безопасности. «Документа не видел, но досматривают тщательнее и сотрудников. Возможно, опять какое-то сообщение про терроризм прошло», — говорит собеседник.

Как ранее сообщало «URA.RU», в ноябре 2017 года нефтяные, газовые и энергетические компании региона получили письма из Росгвардии, где говорилось об опасности террористических атак. Также напомним, ранее аборигены обвинили «Сургутнефтегаз» в убийстве своих оленей. В пресс-службе компании рассказали агентству, что после обращения корреспондентов «URA.RU» на эту ситуацию обратило внимание руководство предприятия и с представителями КМНС решили вопрос мирным путем.