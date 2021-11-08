Минюст расширит список заболеваний, с которыми не посадят в СИЗО

В Министерстве юстиции РФ намерены расширить список тяжелых заболеваний, с которыми задержанных нельзя отправлять в СИЗО. Общественное обсуждение нового законопроекта будет завершено 9 ноября.
«В список оснований для медотвода впервые включат недуги, связанные с беременностью, родами и состояния, требующие паллиативной помощи. Кроме того, в перечне окажутся болезни кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Ведомство планирует добавить к заболеваниям нервной системы болезнь Паркинсона и эпилепсию, а к болезням глаз — „выраженное снижение остроты зрения на почве стойких патологических изменений“», — сообщает lenta.ru.
Также, согласно новому законопроекту, в СИЗО не будут отправлять с онкологическими, инфекционными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планируется внести в список заболевания органов дыхания и различные виды туберкулеза.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести поправки, которые обяжут освобождать смертельно больных заключенных, пишет «Национальная служба новостей». По ее словам, заключенные в такие моменты должны находиться вместе со своей семьей.
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