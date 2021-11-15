В РФ выплаты для семей с детьми смогут тратить не только родители

Субсидию на ипотеку для многодетных семей можно использовать для погашения ипотеки супруга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Субсидия на ипотеку для многодетных семей может быть потрачена на погашение жилищного кредита супруга родителя, который получил выплату. При этом средства выдаются только при рождении третьего или последующих детей. Информация была опубликована в telegram-канале портала «Госуслуги».

«Выплата в размере 450 000 при рождении третьего или последующего ребенка с 2019 года может быть использована для погашения ипотеки супруга родителя», — сообщается в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». Деньги можно потратить на погашение основного долга или процентов, средства перечисляются напрямую в банк, сообщают Госуслуги.

Существует три условия для получения права на выплату ипотеки супруга родителя. Первое условие не требует соблюдения, если родитель — отец троих детей.

Родитель является поручителем по кредиту (если общих детей только двое);

Договор поручительства заключен до 30 апреля 2021 года;

Родителю принадлежит право собственности на все жилье или долю в нем.

Ранее электронный портал Госуслуги составил список выплат для родителей. Заявку на получение услуги можно подать онлайн.