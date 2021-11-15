Свердловского мэра оштрафовали за отсутствие маски

Без маски градоначальник был на заседании местной думы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Серовский районный суд (Свердловская область) оштрафовал главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова на 10 тысяч рублей. Его наказали за то, что он находился на заседании думы без маски, сообщили URA.RU в пресс-службе районного суда.

«15 ноября рассмотрены материалы в отношении главы Сосьвинского городского округа о том, что он присутствовал на заседании думы без маски. Ему назначен штраф по статье 20.6.1. КоАП РФ в размере 10 тысяч рублей. Он имеет право его обжаловать», — рассказала консультант Серовского районного суда Ксения Лушникова.

Там уточнили, что материалы по административному правонарушению на Макарова поступили в суд из полиции. «Я всегда был в маске на заседаниях. Единственное, было несколько жарких дней, когда я ее снимал, чтобы попить воды. Мне неизвестно, кто мог сделать снимок. Намерен ли я обжаловать решение суда? Еще не решил», — сообщил URA.RU Макаров.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчан массово привлекают к ответственности за отсутствие масок в общественных местах. А с 30 октября в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии, полиции и министерства общественной безопасности Свердловской области вышли в рейды по проверке соблюдения масочного режима.