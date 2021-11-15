Счетная палата сообщила о проблемах системы ОМС

Российская система обязательного медицинского страхования имеет ряд недостатков. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты РФ.
«С учетом сводной оценки по критериям эффективности системы ОМС установлено, что российская система ОМС функционирует недостаточно эффективно», — говорится в отчете Счетной палаты, передает РБК. Отмечается, что поступающие в систему ОМС денежные средства распределяют по неформализованным правилам.
В отчете контрольного ведомства были перечислены такие проблемы, как недостаточный уровень мотивации участников системы для повышения эффективности, нестабильность финансовых параметров деятельности страховых организаций и медицинский учреждений, слабая нацеленность на повышение качества медпомощи, недостаточные основания для конкуренции страховых медицинских организаций, сохранение препятствий для участия частников в системе ОМС. В основе этих проблем лежит противоречие в управлении финансов системы ОМС.
По результатам проверки Счетной палатой было предложено 19 рекомендаций по повышению эффективности системы ОМС. Минздрав и федеральный фонд ОМС начали выполнять ряд рекомендуемых действий, сообщается в совместном комментарии ведомств.
Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ указала российским регионам на недостаток финансирования для реализации программ ОМС. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил дать регионам больше финансовой свободы, передав платежи по ОМС неработающего населения.
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