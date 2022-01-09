Беспорядки захлестнули многие города Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Один из задержанных за участие в массовых беспорядках в Алма-Ате уроженец Кыргыстана признался правоохранительным органам в том, что участвовал в митинге за деньги. В частности, мужчина сообщил, что неизвестный заплатил ему около 200 долларов.

«Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», — заявил задержанный в эфире телеканал «Хабар 24».

Мужчина рассказал, что некие люди оплатили ему перелет до Алма-Аты 2 января. В аэропорту его встретили и отвезли в квартиру, в которой находились другие граждане — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. «Около десяти человек», — добавил он.

В МВД Киргизии сообщили, что задержанный — киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, который часто выступал с гастролями в Казахстане. Со ссылкой на родственников в ведомстве сообщили, что он приобрел билет еще 16 декабря, а 2 января вылетел в Алматы. МВД выясняет все обстоятельства его задержания, сообщается на сайте ведомства.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января 2022 года после повышения цен на газ. В ходе беспорядков в республике было убито 18 силовиков. Некоторые из них обнаружены с отсеченными головами, что, по мнению местных СМИ, является почерком террористических организаций.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и запросил помощи у Организации Договора о коллективной безопасности. В рамках договора в страну был направлен миротворческий контингент.

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