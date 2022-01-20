Раньше на этом месте была зона барбекю и горка для тюбингов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга ради постройки ЖК «Академ-центр» вырубили лес и снесли общественную зону барбекю с горкой для тюбингов. Дом планируют сдать в 2026 году. Об этом сообщили жители района в соцсетях.

«Сегодня нам прислали много вопросов взволнованным жители, заметившие как техника начала расчищать лесной участок напротив ТРЦ Академический, там где ранее были беседки. На этом месте стартовало строительство нового жилого комплекса „Академ-центр“», — сообщил Instagram-аккаунт akadem_new.

«Предусмотрено, что парк и деревья будут восстановлены. Болота за домом будут осушены. Территория была передана под застройку еще год назад», — сообщил корреспонденту URA.RU глава Академического района Николай Смирнягин.

По данным портала «наш.дом.рф», дом будет 26 этажным на 635 квартир. 58% квартир будут однокомнатными, 34% двухкомнатными, оставшиеся 8% — трехкомнатными. Также сообщается, что около дома не будет велосипедных дорожек, а сам дом не будет оборудован пандусами и инвалидными подъемниками. Первый этаж новостройки будет нежилым.

Ранее стало известно, что участок леса в 230 гектаров на окраине Екатеринбурга, рядом с технопарком «Университетский», отдадут под застройку в обмен на федеральное финансирование научного кластера «Татищев». Помимо жилых домов, рядом с «Университетским» должен появиться научно-технический центр «Татищев», включающий образовательный центр УрФУ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам