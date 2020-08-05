Сейчас на участке, который хотят отдать под застройку, — лес Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Участок леса в 230 гектаров на окраине Екатеринбурга, рядом с технопарком «Университетсткий», отдают под застройку в обмен на федеральное финансирование научного кластера «Татищев». Об этом URA.RU сообщил источник во властных структурах, знакомый с ходом переговоров. По его словам, инициатором изменения статуса территории является госкорпорация «ДОМ.РФ» — федеральный агент по вовлечению в оборот земельных участков.

«У „ДОМ.РФ“ есть свои показатели — им нужно отчитываться о количестве гектаров, переводимых под строительство жилья. Изначально они просили у областных властей (в чьем ведении участок — прим. ред.) отдать под жилую застройку все 230 гектаров. На что им ответили, что большую часть территории займет „Татищев“. Однако потом федеральные власти сократили финансирование „Татищева“. „ДОМ.РФ“ обещал пролоббировать выделение денег в обмен на застройку участка рядом с „Университетским“ и „Татищевым“», — описал ситуацию инсайдер.

О том, что в скором времени участок в 230 га в Екатеринбурге будет отдан застройщикам (один из которых московский), URA.RU писало в конце июля. Помимо жилых домов, рядом с «Университетским» должен появиться научно-технический центр «Татищев», включающий образовательный центр УрФУ. Сейчас участок, о котором идет речь, имеет статус ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). «Дом.рф» просит мэрию Екатеринбурга изменить его назначение на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения).

В пресс-службу «ДОМ.РФ» и региональный департамент информполитики направлены запросы на комментарии. К моменту публикации ответы не поступили.