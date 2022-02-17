Тюменец, подстреленный участковым, потерял глаз и почти ослеп

Стрелявшему в мужчину полицейскому предъявили обвинение по «мягкой» статье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мужчина, которого в тюменском лесу подстрелил участковый полиции, выписался из больницы, однако потерял глаз, вторым практически ничего не видит, а его здоровье остается в опасности из-за застрявшей в шее дроби. Об этом URA.RU рассказал юрист и представитель пострадавшего Павел Руснаков.

«Моего доверителя выписали из больницы. Один глаз пришлось удалить полностью. Второй сохранили, но видит он крайне плохо. Также опасения врачей вызывает дробь, застрявшая в основании черепа в шее, извлечь которую невозможно. Как она будет вести себя на протяжении жизни врачи предсказать не могут, что несет высокие риски для здоровья», — рассказал URA.RU представитель пострадавшего Павел Руснаков.

По словам юриста, в день происшествия его клиент был в лесу, подсвечивал себе телефоном. Вдруг раздался выстрел, который попал в дерево над его головой. Мужчина присел, выглянул из-за дерева, и следующий залп попал уже в него. По мнению пострадавшего огонь по нему вели умышленно.

«Нас беспокоит, что сначала дело возбудили по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия), по которой наказание может достигать 10 лет лишения свободы. А затем переквалифицировали на куда более мягкую, ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности). Она не подразумевает заключения в принципе. Думаю, что в июне дело уже будет передано в суд», — рассказал Павел Руснаков.

Ранее URA.RU писало, что тюменский участковый подстрелил мужчину в лесу. В его отношении возбудили уголовное дело.

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