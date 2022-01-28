Под Тюменью силовик подстрелил мужчину и бросил его у больницы

29 января 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека в лесу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека и оставил его возле больницы. Теперь мужчина выступает фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. «Майор полиции хотел пристрелять оружие в тюменском лесу, но лишь пристрелил случайного человека. После этого он просто оставил раненого на скамейке возле больницы. Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что правоохранительные органы задержали полицейского через несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет строгого режима. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека и оставил его возле больницы. Теперь мужчина выступает фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. «Майор полиции хотел пристрелять оружие в тюменском лесу, но лишь пристрелил случайного человека. После этого он просто оставил раненого на скамейке возле больницы. Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что правоохранительные органы задержали полицейского через несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет строгого режима.