Под Тюменью силовик подстрелил мужчину и бросил его у больницы

В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека и оставил его возле больницы. Теперь мужчина выступает фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.
«Майор полиции хотел пристрелять оружие в тюменском лесу, но лишь пристрелил случайного человека. После этого он просто оставил раненого на скамейке возле больницы. Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме», — сообщает telegram-канал Baza.
Отмечается, что правоохранительные органы задержали полицейского через несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет строгого режима.
В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека и оставил его возле больницы. Теперь мужчина выступает фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. «Майор полиции хотел пристрелять оружие в тюменском лесу, но лишь пристрелил случайного человека. После этого он просто оставил раненого на скамейке возле больницы. Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что правоохранительные органы задержали полицейского через несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет строгого режима.