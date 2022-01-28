28 января 2022
27 января 2022

Под Тюменью силовик подстрелил мужчину и бросил его у больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека в лесу Фото:

В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека и оставил его возле больницы. Теперь мужчина выступает фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

«Майор полиции хотел пристрелять оружие в тюменском лесу, но лишь пристрелил случайного человека. После этого он просто оставил раненого на скамейке возле больницы. Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме», — сообщает telegram-канал Baza.

Отмечается, что правоохранительные органы задержали полицейского через несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет строгого режима.

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В Тюменской области участковый полиции случайно ранил человека и оставил его возле больницы. Теперь мужчина выступает фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. «Майор полиции хотел пристрелять оружие в тюменском лесу, но лишь пристрелил случайного человека. После этого он просто оставил раненого на скамейке возле больницы. Через несколько дней майора приняли правоохранители, которые заодно провели обыски в его доме», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что правоохранительные органы задержали полицейского через несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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